俳優の桐谷美玲（36）が19日、都内で行われた「Ulike 新製品発表会」に登場した。桐谷美玲「news every.」新キャスター登板初日から体調不良で欠席 それでも批判が起きないワケブランドアンバサダーに就任した桐谷は、ホワイトのノースリーブワンピ姿で美スタイルで会場を魅了。この夏楽しみたいことを聞かれ「夏なのでバーベキューとか。海は好きで家族で、犬も連れて行きます」と夫で俳優の三浦翔平（37）との幸せな家庭生活