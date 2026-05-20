岡山県庁 岡山県が、次世代のリーダーを養成する講座「新・ももたろう未来塾」の受講者を募集しています。 岡山県の次世代を担う、チャレンジ精神や実行力のある若者を育てるのが目的です。伊原木隆太知事が塾長を務め、全6回の講座を行います。受講料は無料です。 対象は18歳から39歳までの岡山県在住者で、20人程度を募集します。応募期間は2026年6月30日まで、申込書の内容や面接で選考します。 詳し