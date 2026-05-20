【羽川豊の視点 Weekly Watch】【前回を読む】「ツアー史上最短パー3」にあっぱれ！米国流エンタメ演出に負けない“勝負の妙”全米プロゴルフ選手権の松山英樹は残念でした。最終日は首位から4打差発進で、一時は2打差まで詰め寄りましたが後半に崩れてしまいました。原因はティーショットの乱れ。この日もショットは左右のラフにつかまり、バック9でフェアウエーに置いたのは10番だけ。4日間のフェアウエーキープ率が50％でも