【メジャーリーグ通信】【友成氏コラム】アストロズ今井達也に心配なメンタル不調説…自殺願望を抑えられなくなった“前例”も大リーグの審判には異色の経歴を持つ者が数人いる。昨年、審判協会の会長に就任したダン・ベリーノ審判は弁護士資格、法学博士号、経営学修士号の3つを併せ持つインテリ。大学院を出た後、法律事務所で勤務した経験がある。審判業界に転身したのは法科大学院在籍中に書いた審判団の労使紛争をテー