日本時間２１日午前３時に４月２８・２９日開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の議事録が発表される。その回の会合で政策金利は３．５０－３．７５％に据え置かれ、１２人の投票メンバーのうち、８人がその会合での措置に賛成、４人が反対した。反対したのはミラン連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事、ハマック米クリーブランド地区連銀総裁、カシュカリ米ネアポリス地区連銀総裁、ローガン米ダラス地区