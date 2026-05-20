日本時間１５時００分に英消費者物価指数（CPI）（4月）、小売物価指数（RPI）（4月）、生産者物価指数（PPI）（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（4月）15:00 予想0.9%前回0.7%（前月比) 予想3.0%前回3.3%（前年比) 予想2.6%前回3.1%（コア・前年比) 小売物価指数（RPI）（4月）15:00 予想1.5%前回0.8%（前月比) 予想3.8%前回4.1%（前年比)