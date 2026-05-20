小売物価指数（RPI）（4月）15:00 結果0.7% 予想1.5%前回0.8%（前月比) 結果3.0% 予想3.8%前回4.1%（前年比) 結果3.0% 予想3.7%前回4.0%（前年比・除くモーゲージ利払い)