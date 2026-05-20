午前中はややドル高も続かず＝オセアニア為替概況 豪ドルは昨日の海外市場でドル全面高を受けて0.7080前後を付けた後、0.7110ドル台まで反発。その後0.7110ドルばさみの推移から午前中に一時ドル高となり0.7087ドルを付けた。もっとも午後に0.7110ドルまで戻すなど、下げが続かず。方向性を探る展開。NZドルも対ドルで0.5840ドル前後から0.5815ドルを付けたが、午後に0.5839ドルまで反発と、動きが続かず。 対円でも同様の