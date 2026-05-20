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生産者物価指数（PPI）（4月）15:00 結果2.4% 予想1.1%前回4.3%（4.4%から修正）（仕入・前月比) 結果7.7% 予想6.3%前回5.3%（5.4%から修正）（仕入・前年比) 結果1.4% 予想1.1%前回1.4%（0.9%から修正）（出荷・前月比) 結果4.0% 予想3.0%前回3.0%（2.6%から修正）（出荷・前年比)