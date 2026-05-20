◆米大リーグマリナーズ１―２ホワイトソックス（１９日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が１９日（日本時間２０日）、敵地のマリナーズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場した。９回先頭で四球を選んで出塁し、逆転勝利の呼び水となった。マ軍先発ミラーに対し初回１死の第１打席でカウント２―２からの高め直球に空振り三振。４回１死では四球。１点を追う６回２死二