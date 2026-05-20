【新華社北京5月20日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は20日午前、国賓として訪中したロシアのプーチン大統領と北京の人民大会堂で会談した。習主席は中東・湾岸地域の情勢は現在、戦争と和平の転換点にあると指摘し、次のように述べた。全面的な停戦は一刻の猶予も許されず、戦闘の再開はなおさら避けるべきで、交渉を堅持することがとりわけ重要である。戦闘の早期終結は、エネルギー供給の安定、産業・サプライ