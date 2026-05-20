【新華社ハルビン5月20日】第2次世界大戦中に中国東北部で細菌兵器の開発を進めた旧日本陸軍731部隊。その真相究明に取り組む黒竜江省のハルビン市社会科学院731問題国際研究センターは18日、新華社の取材に対し、ロシアが公開したハバロフスク裁判記録に基づく同部隊戦犯の自白に関する研究成果を明らかにした。研究は日本敗戦時の関東軍総司令官だった山田乙三が罪を認める過程を再現しており、ハバロフスク裁判を中傷する論調