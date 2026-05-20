◆米大リーグナショナルズ９―６メッツ（１９日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）ナショナルズのＪ・ウッド外野手が１９日（日本時間２０日）、メジャー約４年ぶりの１３号ランニング・グランドスラムを放った。０―５で迎えた２回２死満塁で逆方向の左中間へ大飛球。フェンス直撃の当たりにメッツ左翼手モラビトが飛びついたが届かず、はね返ったボールを中堅テーラーが見失って転々とする間に、ダイヤモンドを一周