冷蔵庫の中身をおいしく食べ切れるレシピ集 冷蔵庫に入っているたくさんの食材や調味料。「賞味期限が迫っているから、もったいないし食べなきゃ」--そんな気持ちで、仕方なく料理をしたことがある方は多いのではないでしょうか。 チャンネル登録者数100万人を超える大人気YouTuberで料理家のはるあんさんの新刊『はるあんの冷蔵庫からっぽおかず』は、こうした「食べなきゃいけない」食材や調味料を、おいしいおかずに変