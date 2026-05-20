セレッソ大阪は20日、大阪市此花区での練習を公開し、17日の名古屋戦で移籍後初ゴールを含む2得点を挙げたU―21日本代表MF横山夢樹（20）が取材に応じた。J2のFC今治から完全移籍で新加入。第17節の名古屋戦では2得点を挙げるだけでなく、左から右足アウトサイドで絶妙なクロスを送るなど見せ場をつくった。6―1の勝利に貢献した背番号14は「（ゴールは）やっと取れたっていう感覚の方が強い。ここからどんどん波に乗って、90