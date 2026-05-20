調整する清水大成＝蒲生GC優勝で5年シードが与えられる男子ゴルフの国内三大大会初戦、日本プロ選手権センコーグループカップは21日から滋賀県の蒲生GCで行われる。20日、最終調整した昨年王者の27歳、清水大成は「毎日4アンダーが目標」と語った。両手首痛で3試合を欠場し、前週の関西オープン選手権で復帰。53位だったが「4日間回れたことで試合勘が戻った」と言う。「グリーンが小さくて傾斜もきつい。フェアウエーにどれだ