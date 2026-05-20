日本将棋連盟＝東京都渋谷区日本将棋連盟は20日、公式戦に出場して棋士編入試験を受ける資格を3回獲得した場合、プロの四段とする案を決めた。6月5日の通常総会で過半数の賛成を得れば同案は可決され、アマチュアや女流棋士に新たな道が開かれる。編入試験の受験資格はプロ公式戦に出場し直近の成績が10勝以上かつ勝率6割5分以上が必要。2度の棋士編入試験を受験したものの不合格となった福間香奈五冠（34）は、あと1回受験資