アメリカ・ニューヨークで18日、女性が路上に車を停め降りた直後、蓋のないマンホールに落ち死亡する事故がありました。アメリカメディアによりますと、高級ブランド店が立ち並ぶニューヨークの5番街の交差点付近で、女性が高級車を停め、車から降りた直後、蓋のないマンホールに落ちたということです。救急車がかけつけおよそ3メートル落下し、意識不明の女性を救助し病院に搬送しましたが、死亡が確認されたということです。アメ