しまむらグループのベビー・トドラー用品の専門店「バースデイ」が毎週発行しているチラシから、注目アイテムを紹介します。売り出し期間は、2026年5月20日から24日まで（彦根店・堅田店は対象外）。「バースデイパーティー」と題して、5月22日までの3日間は日替わりセールを実施しています。夏物をお得にゲットするチャンスですよ。ベビママ向けの「ハッピーバッグ」も！5月20日（水）は、550円商品に注目。「ハーフパンツ」（ベ