アカツキの後場は底堅い動きとなっている。正午ごろにＡＩ事業への本格参入を発表しており、これが好感されている。ソリューション事業を展開する子会社ＡＩタレントフォースを、今年１月に「アカツキＡＩテクノロジーズ」へ変更したうえで、グループのＡＩ事業の中核企業として始動させた。今後は、多様な産業におけるＡＩ導入やデジタルトランスフォーメーションを支援するソリュー