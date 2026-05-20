サンケイリアルエステート投資法人が大幅安となった。１９日の取引終了後、トーセイの１００％子会社であるトーセイ・アセット・アドバイザーズが運営管理するファンドによるサンケイＲＥへのＴＯＢ（公開買い付け）が不成立になったことが明らかとなった。買付価格は１口１２万５０００円で、買付予定数の下限は２４万７５６３口とし、１８日までＴＯＢを実施していた。非公開化を目的としたＴＯＢだっ