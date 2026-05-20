午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２００、値下がり銘柄数は１３４１、変わらずは２３銘柄だった。業種別では３３業種中２業種が上昇。値上がりはその他金融、鉱業のみ。値下がりで目立つのは建設、非鉄金属、機械、情報・通信、電気・ガス、石油・石炭など。 出所：MINKABU PRESS