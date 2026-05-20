フィリピンバスケットボール連盟（SBP）は、公式Instagramを通じて、BTテーブス氏がフィリピン女子代表の新ヘッドコーチに就任したことを発表した。 SBPによると、数カ月にわたる選考の末、世界中から集まった十数名の候補者のなかからテーブス氏が新指揮官に選出されたという。2015年から同代表の指揮を執っていたパトリック・アキノ前ヘッドコーチの後任として、現在FIBAランキング30位の