ボーカルグループ LE VELVETSが、およそ5年ぶりとなるビルボードライブ公演を9月28日、29日に開催する。 （関連：Gakuの歌は「春風」のように揺れながら前へ進むいくつかの転機を経て迎えた『楽祭』ワンマン） LE VELVETSは、宮原浩暢（バリトン）、日野真一郎（テナー）、佐藤隆紀（テナー）からなるボーカルグループ。2008年の結成以来、クラシックを中心に様々なジャンルの