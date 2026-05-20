千代田化工建設は年初来安値を更新した。今月１１日の取引時間中に発表した２６年３月期連結決算は、純利益が８４６億６３００万円（前の期比３．１倍）と急拡大。米ゴールデンパスＬＮＧの損益改善効果が寄与した。会社側では中東情勢について遂行中案件への物理的被害はなく、安全確保を最優先に工事は再開・回復基調とした上で、復旧需要に取り組む考えを示した。 一方、続く２７年３月期の純利益は１２０億円（前