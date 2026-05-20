（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は20日、就任2周年の談話を発表した。中国との関係については、対等と尊厳を原則として、健全かつ秩序ある交流を展開する意思があるとする一方、「平和を装った統一」の形を取った統一戦線工作は断固拒否すると強調した。対話は望むが矮小（わいしょう）化は受け入れないと述べた。頼総統は、この2年間を振り返り、世界情勢の急速な変化や権威主義の拡張、戦争や衝突、サプライチェーン（