猛暑になると、「背中が蒸れる」「荷物が熱い」「重さがつらい」といった不快感に悩む人は多い。そんな夏の三大ストレスをまとめて解消する新アイテムが登場した。ホビーのバックパック「airoff（アイロフ）」の進化モデルだ。クラウドファンディングサイト「Makuake」で先行販売されている。●最大−9.9℃の冷却効果このバックパックの特徴は、遮熱・冷却機能にある。東レの高機能遮熱素材を採用し、直射日光や輻射熱を強力に