【写真＆動画】深澤辰哉が藤色ブラウスで穏やかにほほ笑む『TVfan』表紙／バースデー動画 Snow Manの深澤辰哉が雑誌『TVfan』（テレビファン）7月号（5月22日より順次発売）の表紙を飾る。雑誌公式Xで深澤がやさしい笑顔を見せる表紙が公開された。 ■肩にのせた手元の美しさや、やわらかな紫に映える白肌にも注目 このたび公開されたのは、深澤のメンバーカラーである紫が活かされた表紙。深澤の名