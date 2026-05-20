【動画】粉に塗れ、強風に立ち向かい、急勾配で踏ん張る藤澤涼架の『テレビ×ミセス』名場面 Mrs. GREEN APPLEの冠番組『テレビ×ミセス』（TBS）の公式Instagramが更新され、藤澤涼架の“奇跡の瞬間”を収めたスペシャルな動画を投稿した。 ■藤澤涼架の33歳の誕生日を祝して『テレビ×ミセス』の名場面動画を公開 5月19日に33歳の誕生日を迎えた藤澤。番組公式Instagramには「藤澤涼架さん お誕生日おめでとうございます」