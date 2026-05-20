20日15時現在の日経平均株価は前日比779.66円（-1.29％）安の5万9770.93円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は200、値下がりは1341、変わらずは23と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は265.49円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が102.58円、フジクラ が74.02円、ファナック が55.81円、信越化 が33.35円と続いている。 プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均