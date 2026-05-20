アーレスティ [東証Ｐ] が5月20日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比5.9％減の28.6億円になり、27年3月期も前期比72.1％減の8億円に大きく落ち込む見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比8円減の34円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比85.8％減の2.7億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の5.7％→1.3％に大幅