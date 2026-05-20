ナイトケアビューティーブランド「YOLU（ヨル）」から、新感覚のとろけるジェラートボディスクラブ2種が新登場しました。ボディケアが気になるこれからの季節に大活躍の予感です。編集部に実物が届いたので、実際に使ってみたら……いつものバスタイムが癒しのセルフケア時間になりました♡※記事のリンクより購入いただくと、売上の一部がPouchに還元されることがあります。【まるでジェラート!?】今回発売されたのは「リラ