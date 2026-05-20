中国・山東省済南市の槐蔭区人民法院は、顧客の個人情報を違法に提供していたとして、子ども写真店を経営する趙（ジャオ）被告に有罪判決を言い渡した。中国メディアの新黄河が15日に伝えた。記事によると、2021年に2人の人物が趙被告に接触し、顧客情報を営業目的で購入したいと持ち掛けた。趙被告はこれに応じ、店で収集した顧客の個人情報を定期的にまとめ、2人へ提供。個人情報は宣伝に利用されていたという。2023年に公安当局