中国とロシアの経済貿易協力はここ数年、複雑な国際環境がもたらす多岐にわたる課題を克服し、強靭性と旺盛な活力を示しています。2025年、中ロ間の貿易額は3年連続で2000億ドルを超え、中国は16年連続でロシアの最大貿易パートナー国の地位を維持しました。今年第1四半期（1〜3月）、二国間貿易額は前年同期比14．7％増の612億ドルに達し、うち対ロ輸出は同22％増、ロシアからの輸入は同9％増となり、好調なスタートを切りました