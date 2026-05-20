プロ野球選手であれば、誰しもがホームランを打って気持ちよくベースを１周したいと思うもの。柵越えホームランを打ったことがないミー太郎もその思いは強いようです。そして本日の試合、まるでホームランを打った感触で角度よく上がっていきましたが、結果はポテンヒット。ところがミー太郎はホームランを打った選手みたいにゆっくりベースを回っています。このままだとアウトになってしまいますが、結末はいかに。