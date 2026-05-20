ＮＨＫは２０日、米動画配信大手のネットフリックスと、大河ドラマや連続テレビ小説などで放送した過去の人気ドラマ計１９作品を順次世界配信していくことで合意に至ったと発表した。６月２２日からドラマ６作品が配信される予定。配信される番組は２０１４年の大河ドラマ「軍師官兵衛」、１８年の朝ドラ「まんぷく」、同年のドラマ１０「昭和元禄落語心中」などとなる。この日行われた定例会長会見に出席した井上樹彦会長は