国立健康危機管理研究機構などの研究チームは今年度、マダニが媒介する感染症「重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）」の感染を、医療機関で確認できる検査キットの開発を進める。現在は２〜３日かかる感染の確認を１５〜２０分に短縮でき、チームは早期の診断と治療に役立てたい考えだ。製品を２０２７年度中に完成させ、国への承認申請を目指す。ＳＦＴＳは、原因ウイルスをもつマダニに刺されることで感染する。発熱や頭痛