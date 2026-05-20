韓国・仁川の「パラダイスシティ」で、アジア各地の音楽シーンを彩るアーティストが集結する『Asian Pop Festival 2026』が、5月30日・31日に開催される。【写真】『Asian Pop Festival 2026』イメージ仁川国際空港からほど近い場所に位置するパラダイスシティは、3000点以上のアート作品が空間や動線に溶け込み、歩くたびに表情を変える空間をはじめ、エンタテインメント、ウェルネス、グルメなど多層的な体験が重なり合う、