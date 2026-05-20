１９日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」では、群馬・栃木、茨城出身の有名人が出演。地元の新しい魅力をＰＲした。その中で、群馬出身の宮下草薙の宮下兼史鷹が、群馬県人会の存在を告白。「上州鶴の会」というもので、「それこそヒデさん（中山秀征）とか井森さん、大友花恋ちゃんや関さん（タイムマシーン３号）、Ｄａ−ｉＣＥの和田くんとか」が第１回の会合に参加したという。宮下は「光栄なことに幹事