インドネシア第２の都市スラバヤで特殊詐欺に関与した疑いのある日本人らが拘束された事件で、高級住宅街の一軒家が国際詐欺グループの拠点として使われ、食料調達などを地元の人に依頼することで、「潜伏」が周囲に漏れないようにしていたことが地元警察への取材で分かった。警察は同様の手口が広がっているとみて警戒を強めている。（ジャワ島東部スラバヤ作田総輝、写真も）スラバヤ中心部から数キロ離れた高級住宅街のダ