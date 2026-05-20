7人組ガールズグループHANAが20日までにインスタグラムを更新。プロデューサーとしても活躍する、ラッパーのちゃんみな（27）とのショットをアップした。HANAとちゃんみなは16日、ロサンゼルスで開催された「Zipangu Japanese Music Event」に出演。「@zipangu_cn with our producer, @minachanxx #ちゃんみな#CHANMINA#HANA」とコメントし、8人の集合写真をアップした。この投稿にフォロワーからは「最強family」「最高に可愛いで