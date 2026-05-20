【特選超高確率みくじ】 5月20日 予約販売開始 6月10日～6月12日 発送予定 価格：12,999円 販売口数：150口限定（なくなり次第終了） アップライジングは、ウイスキーくじ「特選超高確率みくじ」の販売を5月20日より開始した。価格は12,999円。 「特選超高確率みくじ」、1口につき必ず2本確定で届く特別な企画。ラインナップには、ジ