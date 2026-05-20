大相撲夏場所大相撲夏場所は東京・両国国技館で連日、熱戦が繰り広げられている。18日の9日目、客席には人気女性講談師が観戦する姿がカメラに映り込み、視聴者の間で反響が広がっていた。紺と白のチェック柄の着物に赤帯を巻いた和装で、溜まり席に座ったのは、講談師の神田蘭。隣には、落語家の三遊亭遊雀の姿もあった。2人で並んで、花道手前の最前列から、土俵へ真剣なまなざしを送っていた。前頭十枚目・朝乃山（高砂）