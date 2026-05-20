世界中で大ヒットを記録しているアニメーションシリーズ「ブルーイ」の世界が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」でさらに拡大中！2026年5月20日（水）より『ブルーイ ミニストーリー』シーズン2が独占配信スタートしたほか、6月にはミッキーマウスとの夢のコラボレーション作品も登場。さらに、海外のディズニーパークでのイベントや長編映画化など、ファン必見のビッグプロジェクトが続々と始動して