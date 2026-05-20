女優の美保純が19日、自身のインスタグラムを更新。休日のオフショットを公開した。 【写真】65歳とは思えないキュートさアクセの使い方めちゃオシャレ 美保は「外は暑いけど、お出かけして、 夏にそなえるお休み満喫中です♪」と記し、コーヒーチェーン「スターバックス」のドリンクをストローで味わうショットを投稿した。 白ベースの文字入りTシャツにヌーディ&#