記事ポイント世界初、ベルーガキャビアエキスを特許技術「nanoPDS®」でナノ化して配合したスキンケアブランド従来のリポソームと比較して成分保持濃度100倍以上・浸透スピード約20倍を実現美容液・クリーム・マスクの3アイテムを展開、ECでの一般販売も開始 キャビアの中でも最高峰とされるベルーガキャビアのエキスを、特許技術によってナノ化して肌へ届ける次世代スキンケアブランドが登場します。IMYが開発した『Vian