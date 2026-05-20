倉敷中央／渡邉柚乃 選手 岡山・香川の頑張る高校生を応援する「青春のキセキ」です。今回はバドミントン界期待の新星を紹介します。高校1年生で年代別の「日本代表」に選ばれ、世界に挑みます。 倉敷中央高校バドミントン部2年の渡邉柚乃選手。中学時代は全中で準優勝し、高校入学後も2026年3月の選抜で1年生ながら優勝するなど世代のトップを走ってきました。 そして、2026年1月。 （倉敷中央／渡邉柚乃 選手）