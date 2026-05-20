「軍師官兵衛」、「まんぷく」「宙わたる教室」（C）NHK/ランプ、「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」（C）NHK/AOI Pro.、「昭和元禄落語心中」（C）NHK/テレパック、「東京サラダボウル」 NHKは20日、コンテンツの海外展開強化を目的として、大河ドラマや連続テレビ小説などの過去の人気ドラマ計19作品をNetflixで世界配信することで合意したと発表した。配信は日本国内を含む世界全域を対象