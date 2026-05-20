記事ポイント弓矢×弾幕×ローグライクを融合した新感覚アクション「Ira」がNintendo Switch 2向けに2026年夏配信予定160種類以上の弓と150種類以上のアイテムによる膨大なビルドの組み合わせで高いリプレイ性を実現2026年5月22日〜24日の「BitSummit PUNCH」京都会場でプレイアブル出展が決定 弓矢を手に、押し寄せる弾幕をかわしながら混沌の世界へ挑む--そんユニークなコンセプトのインディーゲームが、Nintendo Switch 2