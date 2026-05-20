記事ポイント横浜アンパンマンこどもミュージアムの『水あそびひろば』が2026年6月13日(土)にオープンしますクジラ型バイキンメカの「ウォーターキャノン」や水鉄砲型メカなど、複数のバイキンメカが水遊びを盛り上げますミストや水のアーチが出る「小さい子ゾーン」があり、小さなお子さまも安心して楽しめます 今年で6年目を迎える、横浜アンパンマンこどもミュージアムの夏の人気イベント『水あそびひろば』が、2026年6月1